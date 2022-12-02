Надаль обыграл Рууда в последнем матче выставочного турне в Латинской Америке

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль обыграл Каспера Рууда в выставочном матче в Мехико – 7:6(7), 6:4.

Это был последний матч их латиноамериканского турне. Ранее Надаль победил Рууда в Боготе (7:5, 6:4), Буэнос-Айресе (7:6(8), 6:2) и Белу-Оризонти (7:6(4), 7:5), а также уступил ему в Кито (4:6, 4:6).

В Сантьяго 22-кратный чемпион «Больших шлемов» обыграл чилийца Алехандро Табило – 7:6(6), 6:3.

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