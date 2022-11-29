Тренер Алькараса о Джоковиче: «Он нам нужен. Чтобы Карлос улучшал свой теннис, ему нужно играть с одним из лучших в истории»

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Тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса оценил роль Новака Джоковича.

«Он нам нужен. Чтобы Карлос улучшал свой теннис, ему нужно играть с одним из лучших в истории.

В Мадриде он играл с Новаком и поднял свой уровень, чтобы добиться победы. Поэтому нам это нужно. Я думаю, для прогресса Карлоса очень важно сыграть с ним на «Шлемах», – сказал Хуан Карлос Ферреро.

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