Тренер Алькараса о Джоковиче: «Он нам нужен. Чтобы Карлос улучшал свой теннис, ему нужно играть с одним из лучших в истории»

Тренер первой ракетки мира оценил роль .

«Он нам нужен. Чтобы Карлос улучшал свой теннис, ему нужно играть с одним из лучших в истории.

В Мадриде он играл с Новаком и поднял свой уровень, чтобы добиться победы. Поэтому нам это нужно. Я думаю, для прогресса Карлоса очень важно сыграть с ним на «Шлемах», – сказал .

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