97 игроков заработали в 2022-м больше $1 млн
58 мужчин и 39 женщин заработали в этом сезоне более 1 миллиона долларов в одиночном и парном разрядах.
Лидерами в ATP-туре стали:
- Новак Джокович – $9 934 582;
- Карлос Алькарас – $7 655 130;
- Рафаэль Надаль – $7 442 076;
- Каспер Рууд – $6 942 316;
- Стефанос Циципас – $5 648 416.
Лидерами в WTA-туре стали:
- Ига Швентек – $9 875 525;
- Онс Жабер – $4 997 069;
- Каролин Гарсия – $3 729 317;
- Елена Рыбакина – $3 613 440;
- Джессика Пегула – $3 611 716.
В четырех командах парники заработали более 1 миллиона, играя только в парном разряде.
Список возглавили Раджив Рам и Джо Солсбери, за ними идут Уэсли Коольхоф и Нил Скупски, а также Мате Павич и Никола Мектич.
В женском туре только одна пара прошла эту отметку – Барбора Крейчикова и Катерина Синякова. Отметим, что Крейчикова заработала более 1 миллиона и в одиночке ($2 136 942).
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