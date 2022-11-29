97 игроков заработали в 2022-м больше $1 млн

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58 мужчин и 39 женщин заработали в этом сезоне более 1 миллиона долларов в одиночном и парном разрядах.

Лидерами в ATP-туре стали:

 Лидерами в WTA-туре стали:

В четырех командах парники заработали более 1 миллиона, играя только в парном разряде.

Список возглавили Раджив Рам и Джо Солсбери, за ними идут Уэсли Коольхоф и Нил Скупски, а также Мате Павич и Никола Мектич.

В женском туре только одна пара прошла эту отметку – Барбора Крейчикова и Катерина Синякова. Отметим, что Крейчикова заработала более 1 миллиона и в одиночке ($2 136 942).

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