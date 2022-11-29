97 игроков заработали в 2022-м больше $1 млн

58 мужчин и 39 женщин заработали в этом сезоне более 1 миллиона долларов в одиночном и парном разрядах.

Лидерами в ATP-туре стали:

– $9 934 582;

– $7 655 130;

– $7 442 076;

– $6 942 316;

– $5 648 416.

Лидерами в WTA-туре стали:

– $9 875 525;

– $4 997 069;

– $3 729 317;

– $3 613 440;

– $3 611 716.

В четырех командах парники заработали более 1 миллиона, играя только в парном разряде.

Список возглавили и Джо Солсбери, за ними идут Уэсли Коольхоф и Нил Скупски, а также и Никола Мектич.

В женском туре только одна пара прошла эту отметку – и . Отметим, что Крейчикова заработала более 1 миллиона и в одиночке ($2 136 942).

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