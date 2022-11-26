Янник Синнер: «Я считаю себя психологически устойчивым игроком, но все еще могу прибавить во многих аспектах»

15-я ракетка мира ответил на вопросы о соперниках и уровне своей игры.

– Алькарас, Руне, Синнер и Музетти. Что вас отличает от прошлого молодого поколения?

– Трудно сказать. Может, у нас чуть больше индивидуальности, но в целом уровень высокий. Если посмотреть на №10 и №50, не зная, какой у них рейтинг, часто непонятно, кто из них входит в первую десятку. Давайте вернемся к этой теме в следующем году и посмотрим, что мы можем сделать.

– Кто из соперников в этом году произвел на вас наибольшее впечатление? Только одно имя...

– Алькарас, потому что он выиграл два «Мастерса», «Шлем», обыграл на грунте друг за другом Рафу и Новака.

– Ты обыграл его [на «Уимблдоне» и в Умаге]. Как победить Алькараса?

– Хорошо играть! (Улыбается.) Я считаю себя психологически устойчивым игроком. Но я все еще могу прибавить во многих аспектах. Он один из самых сильных игроков в психологическом плане. Но и я тоже. Может, поэтому, когда мы играем друг против друга, мы всегда проводим хорошие матчи. Когда у нас возникают проблемы, мы оба умеем находить решения. Однако сейчас он в другом положении, и я должен думать о себе, работать над тем, что мне нужно улучшить.

– Помогает ли психологической устойчивости опыт больших матчей? Или работа с психологом?

– Я работаю с психологом, но в конечном итоге нужно хорошо понимать, что для вас хорошо, а что нет. Это приходит с опытом. Мне пока не хватает того, что Ноле удалось сделать в нашем матче на (Джокович отыгрался с 0:2 по сетам – Sports.ru). Я слишком медленно разбирался, как он играет и что я должен делать. В этом и разница: если бы я понял это раньше, не было бы такого камбэка. Посмотрим, как сложится в следующий раз.

– Ожидали ли вы такого резкого взлета Руне?

– Мы встречались в Софии, и уже тогда я понимал, что он очень, очень хорошо играет. В конце года он взлетел, и я должен его поздравить, потому что он показал очень высокий уровень тенниса. Я должен работать дальше, посмотрим, как все пойдет в следующем году.

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