Хачанов прекратил сотрудничество с Хосе Клаветом, с которым работал с 2020-го
Карен Хачанов объявил о прекращении сотрудничества с тренером Хосе Клаветом.
Испанец работал с Хачановым с 2020 года. Под его руководством россиянин выиграл три турнира ATP.
«Я искренне благодарен Пепо за то, что он был частью моей команды и за все, чего мы добились вместе. Он один из самых позитивных и добрых людей, которых я знаю. Он был не просто отличным тренером, а стал настоящим другом и частью моей большой семьи.
Мы продолжим поддерживать друг друга на пути. Большое спасибо, Пепотрoф, за все: за то, что каждый день подталкивал меня вперед, за твою преданность делу и за веру в меня. Крепко обнимаю», – написал Хачанов в соцсети.
