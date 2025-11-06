Хачанов прекратил сотрудничество с Хосе Клаветом, с которым работал с 2020-го

Карен Хачанов объявил о прекращении сотрудничества с тренером Хосе Клаветом.

Испанец работал с Хачановым с 2020 года. Под его руководством россиянин выиграл три турнира ATP.

«Я искренне благодарен Пепо за то, что он был частью моей команды и за все, чего мы добились вместе. Он один из самых позитивных и добрых людей, которых я знаю. Он был не просто отличным тренером, а стал настоящим другом и частью моей большой семьи.

Мы продолжим поддерживать друг друга на пути. Большое спасибо, Пепотрoф, за все: за то, что каждый день подталкивал меня вперед, за твою преданность делу и за веру в меня. Крепко обнимаю», – написал Хачанов в соцсети.