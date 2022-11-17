АТР выплатит в 2023-м рекордные $217,9 млн призовых
ATP объявила о крупнейшем в истории увеличении призовых.
Общий призовой фонд турниров ATP и «Челленджеров» в следующем сезоне составит рекордные 217,9 миллиона долларов. По сравнению с 2022 годом он вырастет на 17%, то есть на 37,5 миллиона.
Призовой фонд турниров ATP вырастет на 12% − до 175 миллионов. Напомним, в этой сумме не учитываются призовые «Больших шлемов», которые они определяют самостоятельно.
Призовой фонд «Челленджеров» вырастет на 75% − до 21,1 миллиона.
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