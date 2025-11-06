0

ATP начала сотрудничество со Spotify

ATP объявила о сотрудничестве со стриминговым сервисом Spotify.

В рамках совместной работы организация будет выпускать на платформе оригинальные шоу и видео о теннисе, чтобы заинтересовать новое поколение болельщиков и показать закулисную сторону тура.

Одним из первых проектов станет документальный фильм об итоговом турнире 2025 года, который выйдет в декабре.

Ранее в этом году ATP начала сотрудничать с TikTok.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
