  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Соболенко о «Битве полов» с Кириосом: «Хочу поставить его в неудобное положение. Но если проиграю, надеюсь, что счет не будет 0:6»
8

Соболенко о «Битве полов» с Кириосом: «Хочу поставить его в неудобное положение. Но если проиграю, надеюсь, что счет не будет 0:6»

Арина Соболенко заявила, что чувствует ответственность за матч с Ником Кириосом.

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась ожиданиями от «Битвы полов» с Ником Кириосом. Матч пройдет 28 декабря в Дубае.

«Я просто хочу показать свой лучший теннис и поставить его в очень неудобное положение, потому что он всегда будет в проигрышной ситуации. Если он победит девушку, все скажут: «Ну да, поздравляем, молодец». Если проиграет, все удивятся: «Ну что же ты, Ник!»

А я выиграю от этого в любом случае. Если я смогу победить, тогда будет о чем говорить. Если проиграю… ну, я просто надеюсь, что не уступлю со счетом 0:6. Я хочу заставить его сойти с ума на корте.

Я полностью осознаю ответственность за этот матч, которую, в какой-то мере, сама на себя взяла. И поэтому я выйду на корт серьезно, без шуток. Буду играть на полную. Надеюсь, смогу держаться на уровне Билли Джин [Кинг] и, возможно, помочь женскому теннису добиться лучших условий.

Это будет отличное шоу. И мне кажется, что Ник в каком‑то смысле шоумен. Я довольна соперником. Чувствую, если бы мне пришлось играть против кого-то, кто регулярно выступает в туре, у меня не было бы особых шансов. А в игре против Ника я думаю, что могу держаться на равных», – сказала Соболенко.

Соболенко хочет «Битву полов» с Кириосом. Есть ли у нее шансы

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: thenationalnews.com
logoНик Кириос
logoАрина Соболенко
logoATP
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Хачанов прекратил сотрудничество с Хосе Клаветом, с которым работал с 2020-го
8 минут назад
ATP начала сотрудничество со Spotify
39 минут назад
Афины (ATP). 1/4 финала. Корда играет с Кецмановичем, Джокович встретится с Боржесом, Музетти – с Мюллером, Гирон – с Ганфманном
46 минут назадLive
Де Минаур о видео, где Синнер играет в гольф: «Думаю, я наконец-то смогу в чем-то победить Янника 👀😉»
сегодня, 10:02Видео
Борис Беккер: «Бублик войдет в топ‑10 в следующем году»
сегодня, 08:56
Мец (ATP). 1/4 финала. Берреттини встретится с Тьеном, Норри – с Жаке, Сонего – с Альтмайером
сегодня, 08:28
Джокович о самом недооцененном сопернике: «Вавринка. Он добился больше, чем 90% игроков за всю историю»
сегодня, 08:03
Итоговый турнир WTA. Пары. Андреева и Шнайдер сыграют с Синяковой и Таунсенд, Дабровски и Рутлиф – с Бабош и Стефани
сегодня, 06:58
Итоговый турнир WTA. 3-й тур. Соболенко сыграет с Гауфф, Пегула поборется с Паолини
сегодня, 06:55
Швентек после поражения от Анисимовой на итоговом: «Может, это карма, ведь я слишком много выигрывала в прошлом году»
сегодня, 06:49
Ко всем новостям
Последние новости
Анисимова, Рыбакина и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
сегодня, 10:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59