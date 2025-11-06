Соболенко о «Битве полов» с Кириосом: «Хочу поставить его в неудобное положение. Но если проиграю, надеюсь, что счет не будет 0:6»

Арина Соболенко заявила, что чувствует ответственность за матч с Ником Кириосом.

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась ожиданиями от «Битвы полов» с Ником Кириосом . Матч пройдет 28 декабря в Дубае.

«Я просто хочу показать свой лучший теннис и поставить его в очень неудобное положение, потому что он всегда будет в проигрышной ситуации. Если он победит девушку, все скажут: «Ну да, поздравляем, молодец». Если проиграет, все удивятся: «Ну что же ты, Ник!»

А я выиграю от этого в любом случае. Если я смогу победить, тогда будет о чем говорить. Если проиграю… ну, я просто надеюсь, что не уступлю со счетом 0:6. Я хочу заставить его сойти с ума на корте.

Я полностью осознаю ответственность за этот матч, которую, в какой-то мере, сама на себя взяла. И поэтому я выйду на корт серьезно, без шуток. Буду играть на полную. Надеюсь, смогу держаться на уровне Билли Джин [Кинг] и, возможно, помочь женскому теннису добиться лучших условий.

Это будет отличное шоу. И мне кажется, что Ник в каком‑то смысле шоумен. Я довольна соперником. Чувствую, если бы мне пришлось играть против кого-то, кто регулярно выступает в туре, у меня не было бы особых шансов. А в игре против Ника я думаю, что могу держаться на равных», – сказала Соболенко.

