Джокович обошел Швентек по сумме призовых в 2022 году

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Новак Джокович обошел Игу Швентек по сумме призовых, заработанных в этом сезоне. Серб заработал 9 934 582 долларов, а Швентек – 9 875 525.

В таблице в скобках указан текущий рейтинг. 

Призовые теннисистов по итогам cезона-2022:

Место Теннисист Одиночка Пара
1 (5) Новак Джокович $9 934 582      —
2 (1) Карлос Алькарас 7 627 613 27 517
3 (2) Рафаэль Надаль 7 440 806 1 270
4 (3) Каспер Рууд 6 930 042 12 274
5 (4) Стефанос Циципас 5 479 442 168 974
6 (9) Тэйлор Фриц 4 489 807 80 674
7 (8) Андрей Рублев 4 106 247 123 707
8 (6) Феликс Оже-Альяссим 4 107 342 78 700
9 (7) Даниил Медведев 4 146 312 32 212
10 (22) Ник Кириос 2 916 349 574 115
22 (20) Карен Хачанов 1 889 330 96 063
55 (60) Аслан Карацев 938 837 106 640

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