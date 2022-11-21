Джокович обошел Швентек по сумме призовых в 2022 году
Новак Джокович обошел Игу Швентек по сумме призовых, заработанных в этом сезоне. Серб заработал 9 934 582 долларов, а Швентек – 9 875 525.
В таблице в скобках указан текущий рейтинг.
Призовые теннисистов по итогам cезона-2022:
|Место
|Теннисист
|Одиночка
|Пара
|1 (5)
|Новак Джокович
|$9 934 582
|—
|2 (1)
|Карлос Алькарас
|7 627 613
|27 517
|3 (2)
|Рафаэль Надаль
|7 440 806
|1 270
|4 (3)
|Каспер Рууд
|6 930 042
|12 274
|5 (4)
|Стефанос Циципас
|5 479 442
|168 974
|6 (9)
|Тэйлор Фриц
|4 489 807
|80 674
|7 (8)
|Андрей Рублев
|4 106 247
|123 707
|8 (6)
|Феликс Оже-Альяссим
|4 107 342
|78 700
|9 (7)
|Даниил Медведев
|4 146 312
|32 212
|10 (22)
|Ник Кириос
|2 916 349
|574 115
|22 (20)
|Карен Хачанов
|1 889 330
|96 063
|55 (60)
|Аслан Карацев
|938 837
|106 640
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