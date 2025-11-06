Де Минаур о видео, где Синнер играет в гольф: «Думаю, я наконец-то смогу в чем-то победить Янника 👀😉»

Де Минаур отреагировал на видео с Синнером, играющим в гольф.

Алекс де Минаур оставил комментарий под видео, где Янник Синнер играет в гольф.

«Думаю, я наконец-то смогу тебя в чем-то победить 👀😉», – написал австралиец в соцсети.

Напомним, Де Минаур уступает итальянцу в личных встречах со счетом 0:12.