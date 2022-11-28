Рууд впервые обыграл Надаля. В Кито он сделал эйс со скоростью 240 км/ч

Каспер Рууд обыграл Рафаэля Надаля в выставочном матче в Кито – 6:4, 6:4. Это первая победа Рууда над испанцем в профессиональной карьере.

По ходу матча норвежец выполнил эйс со скоростью 240 км/ч.

Ранее в рамках латиноамериканского турне Надаль победил Рууда в Буэнос-Айресе (7:6(8), 6:2) и Белу-Оризонти (7:6(4), 7:5). В Сантьяго 22-кратный чемпион «Больших шлемов» обыграл чилийца Алехандро Табило – 7:6(6), 6:3.

Теперь Надаль и Рууд сыграют в Боготе и Мехико.

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