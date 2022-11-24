Надаль обыграл Рууда в выставочном матче в Буэнос-Айресе
22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль обыграл Каспера Рууда в выставочном матче в Буэнос-Айресе – 7:6(8), 6:2.
После одиночки прошел матч в миксте. Надаль выступил с чемпионкой US Open-1990 года и экс-третьей ракеткой мира Габриэлой Сабатини, Рууд – с чемпионкой парного Australian Open-2011 и экс-первой ракеткой мира в паре Гиселой Дулко.
Надаль и Сабатини победили 6:4.
Далее Надаль и Рууд сыграют в Чили, Бразилии, Эквадоре и Колумбии.
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