Надаль обыграл Рууда в выставочном матче в Буэнос-Айресе

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22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль обыграл Каспера Рууда в выставочном матче в Буэнос-Айресе – 7:6(8), 6:2.

После одиночки прошел матч в миксте. Надаль выступил с чемпионкой US Open-1990 года и экс-третьей ракеткой мира Габриэлой Сабатини, Рууд – с чемпионкой парного Australian Open-2011 и экс-первой ракеткой мира в паре Гиселой Дулко.

Надаль и Сабатини победили 6:4.

Далее Надаль и Рууд сыграют в Чили, Бразилии, Эквадоре и Колумбии.

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