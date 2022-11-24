Надаль – Рууду, который сказал, что хотел бы изменить исход финала Australian Open-2012: «Тебе нужно позвонить Новаку и спросить, не хочет ли он вернуть трофей»

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Третья ракетка мира Каспер Рууд ответил, результат какого матча Рафаэля Надаля хотел бы изменить. Сейчас Рууд и Надаль вместе находятся в Южной Америке, где проведут серию выставочных матчей.

«Могу сказать Рафе, что хотел бы изменить один результат в истории тенниса, и я не знаю, рассердится он или обрадуется моим словам. Это не финал «Ролан Гаррос» этого года, потому что там был не очень равный матч, а поражение Рафы от Новака на Australian Open-2012.

Я, наверное, расстроился даже больше, чем он сам, потому что смотрел шесть часов и надеялся, что Рафа выиграет. Наверное, один из лучших матчей в истории.

По-моему, я несколько дней грустил из-за его поражения и до сих пор жалею, что он не победил.

Возможно, это вызовет у Рафы неприятные воспоминания, но именно этот результат я хотел бы изменить».

Надаль пошутил в ответ: «Тебе нужно позвонить Новаку и спросить, не хочет ли он вернуть трофей».

В 2012-м Джокович и Надаль выдали в финале Australian Open один из величайших матчей в истории

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