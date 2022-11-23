Цинвэнь Чжэн о Серене: «Я на нее равнялась. Когда у девочки есть такая сила в игре, все становится намного проще»

25-я ракетка мира китаянка Циньвэнь Чжэн назвала кумиров детства.

«Когда я была маленькой, я равнялась на Серену Уильямс. Мне нравился ее стиль игры, ее агрессивные удары, ее харизма, ее потрясающий форхенд. Когда у девочки есть такая сила в игре, все становится намного проще. Быстрые ноги тоже не помешают, поэтому помимо нее я также равнялась на Ким Клейстерс.

Еще я назову Ли На, которая написала историю азиатского тенниса, выиграв турнир «Большого шлема».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе