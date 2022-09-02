Циньвэнь Чжэн о съемках для глянца: «На корте я делаю странные лица – я же не Федерер. А это возможность показать другую красоту»

39-я ракетка мира Циньвэнь Чжэн рассказала о съемках для глянцевого журнала Mini Bazaar.

«Да, мне нравится смотреть на себя вне корта и было здорово увидеть себя с другой стороны. Так я понимаю, что у меня есть что-то помимо тенниса – другая красота, не связанная со спортом.

В тот день мне было очень весело со всеми людьми, которые отвечали за нашу фотосессию, мы много шутили.

Когда я увидела те фотографии, почувствовала себя очень счастливой. Потому что на корте я иногда делаю странные лица. Не все могут быть как Федерер и играть с невозмутимым выражением лица. Я бы хотела так уметь, но это тяжело (улыбается).

Когда я смотрю на эти кадры и сравниваю их с тем, как я выгляжу на корте, конечно, на съемке я точно красивее. Но мне нравится и моя теннисная сторона, просто она другая. Но и та, и та очень хороши».

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