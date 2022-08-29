19-летняя Циньвэнь Чжэн о цели выиграть ТБШ: «Нужно быть реалисткой, надеюсь, что в следующем году получится»

19-летняя высказалась о своем прогрессе в этом сезоне.

«Я готовилась к этому всю жизнь. Я всегда очень усердно тренировалась. В прошлом году я много времени провела в Китае и не играла. Тогда я смотрела на своих ровесниц, на их успехи на «Больших шлемах». Но я верила в себя и все думала, когда же сыграю на этих турнирах. Меня это поддерживало. Я верила, что у меня получится.

Даже сейчас я двигаюсь шаг за шагом. Надеюсь, что в дальнейшем смогу прорваться на US Open».

Также она поделилась, какие ставит цели.

«Мой лучший результат на «Больших шлемах» – четвертый круг на «Ролан Гаррос». Надеюсь, смогу добиться большего, не все сразу.

Могу ли я сказать, что хочу взять титул на предстоящем ? Хотя может показаться невыполнимой задачей, но я правда об этом думаю. Но нужно быть реалисткой, надеюсь, что в следующем году получится. И, конечно, дело не только в моих целях. Не все сразу. Это «Большой шлем». Каждая из нас хочет стать чемпионкой, все 128 теннисисток. Давайте подождем и посмотрим, у кого получится».

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