Циньвэнь Чжэн о работе с Карлосом Родригесом: «Он рассказывал, как играла Ли На, как играла Энен. А я равняюсь на этих игроков»

Теги Жюстин Энен Ли На WTA Карлос Родригес Патрик Муратоглу Циньвэнь Чжэн Теннис

39-я ракетка мира 19-летняя Циньвэнь Чжэн рассказала, как подростком тренировалась в Пекине с Карлосом Родригесом.

– Я тренировалась с Карлосом три года, наверное, когда мне было 13-16 лет. 

Он был замечательным тренером и многому научил меня в тот момент. Это было классное время.

Он рассказывал, как играла Ли На, как играла Жюстин [Энен]. А я равняюсь на этих игроков.

И я его помню. Он многое дал моему теннису.

– Куда вы перешли в 16 лет?

– Когда мне было 16, я ушла из академии [в Пекине] и около полугода тренировалась у Муратоглу. А потом уехала в Испанию.

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