Стэйси Алластер покинет пост директора US Open после турнира-2025

Стэйси Алластер покинет пост директора US Open и исполнительного директора USTA по профессиональному теннису. После US Open-2025 она перейдет на специальную консультативную должность.

В заявлении USTA говорится, что такая перемена предоставит Алластер «гибкость и время для реализации дополнительных интересов».

Поиск нового директора начнется после завершения US Open-2025. Алластер войдет в состав рабочей группы, которая будет выбирать ее преемника.

В июне 2020-го Алластер стала первой за 140 лет женщиной-директором US Open.

C 2006 года Алластер была президентом WTA, с 2009-го – CEO и председателем. В 2015 году она ушла со своих постов по причинам личного характера. Позднее Шамиль Тарпищев заявил , что ее «сняли» как «инициатора» скандала вокруг его высказываний в адрес сестер Уильямс. Должность, которую Алластер занимает в USTA, была создана специально для нее.