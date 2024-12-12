Стэйси Алластер покинет пост директора US Open после турнира-2025
Стэйси Алластер покинет пост директора US Open и исполнительного директора USTA по профессиональному теннису. После US Open-2025 она перейдет на специальную консультативную должность.
В заявлении USTA говорится, что такая перемена предоставит Алластер «гибкость и время для реализации дополнительных интересов».
Поиск нового директора начнется после завершения US Open-2025. Алластер войдет в состав рабочей группы, которая будет выбирать ее преемника.
В июне 2020-го Алластер стала первой за 140 лет женщиной-директором US Open.
C 2006 года Алластер была президентом WTA, с 2009-го – CEO и председателем. В 2015 году она ушла со своих постов по причинам личного характера. Позднее Шамиль Тарпищев заявил, что ее «сняли» как «инициатора» скандала вокруг его высказываний в адрес сестер Уильямс. Должность, которую Алластер занимает в USTA, была создана специально для нее.
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