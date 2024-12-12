Джокович сыграет на турнире в Дохе

Новак Джокович впервые с 2019-го сыграет на турнире в Дохе, который со следующего сезона будет относиться к категории ATP 500.

В ноябре Джокович стал амбассадором авиакомпании Qatar Airways, одной из целей сотрудничества заявлено повышение престижа катарского турнира.

Ранее стало известно, что в Дохе выступит Янник Синнер.

Соревнования начнутся 17 февраля.