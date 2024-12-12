Джокович сыграет на турнире в Дохе
Новак Джокович впервые с 2019-го сыграет на турнире в Дохе, который со следующего сезона будет относиться к категории ATP 500.
В ноябре Джокович стал амбассадором авиакомпании Qatar Airways, одной из целей сотрудничества заявлено повышение престижа катарского турнира.
Ранее стало известно, что в Дохе выступит Янник Синнер.
Соревнования начнутся 17 февраля.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм федерации тенниса Катара
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