Новак Джокович: «Благодаря жене и детям моя жизнь в туре становится легче. Здорово, когда они рядом»

Новак Джокович прокомментировал то, что жена и дети были с ним на итоговом турнире ATP.

«Для меня это невероятно ценно. Я очень благодарен жене и детям за то, что приехали. В туре нам нечасто удается разделить такие моменты вместе, поэтому, конечно, я стараюсь наслаждаться этим как можно больше.

Я водил обоих детей, но особенно сына, на тренировки, разминки, матчи. Он очень громко себя вел, я был удивлен. Все время слышал его голос (улыбается). Ему это все очень нравилось. Они оба сейчас понимают, что происходит и чем занимается их папа.

Конечно, благодаря им моя жизнь в туре становится легче. Давление, ожидания, напряжение, которые обычно сопровождают такие большие турниры, становятся немного слабее, когда я могу проводить свободное время с семьей. Это меня успокаивает и дает возможность настроиться и показать свой лучший теннис на следующий день.

На днях я разговаривал с женой. Здорово, когда они рядом. Она сказала: «Это слишком тяжело». Она со мной почти 20 лет моей профессиональной карьеры, и ей приходится одновременно заботиться о детях, развлекать их и поддерживать меня.

Не знаю, на скольких еще турнирах получится побыть вместе с семьей. Я ценю эти моменты. Надеюсь, когда они вырастут, будут еще больше осознавать, какие особенные события мы проживаем вместе».

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