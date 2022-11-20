Джокович после победы на итоговом: «С нетерпением жду пары недель отпуска. Потому что я весь сезон был на иголках»
Новак Джокович рассказал, что для него значит победа на итоговом турнире. Он пропустил шесть крупных турниров из-за того, что не привит от коронавируса и его не пустили в Австралию и Северную Америку.
«Это очень много для меня значит.
Я, наверное, уже тысячу раз говорил об этом сезоне и какой он необычный. Так что не буду повторять то, что большинство следящих за теннисом и так знает.
Испытываю огромное облегчение и удовлетворение. И с нетерпением жду пары недель отпуска. Потому что я весь сезон был на иголках – из-за турниров, из-за того, разрешат ли мне куда-то поехать.
Очень рад, что удалось хорошо его закончить».
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