Джокович после победы на итоговом: «С нетерпением жду пары недель отпуска. Потому что я весь сезон был на иголках»

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Новак Джокович рассказал, что для него значит победа на итоговом турнире. Он пропустил шесть крупных турниров из-за того, что не привит от коронавируса и его не пустили в Австралию и Северную Америку.

«Это очень много для меня значит.

Я, наверное, уже тысячу раз говорил об этом сезоне и какой он необычный. Так что не буду повторять то, что большинство следящих за теннисом и так знает.

Испытываю огромное облегчение и удовлетворение. И с нетерпением жду пары недель отпуска. Потому что я весь сезон был на иголках – из-за турниров, из-за того, разрешат ли мне куда-то поехать. 

Очень рад, что удалось хорошо его закончить».

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