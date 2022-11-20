Джокович сравнялся с рекордом по титулам на итоговом и стал самым возрастным чемпионом, побив рекорд на 5 лет
Восьмая ракетка мира Новак Джокович в финале итогового турнира ATP победил Каспера Рууд – 7:5, 6:3.
Серб шестой раз победил на итоговом и сравнялся с рекордсменом по титулам Роджером Федерером.
Кроме того, 35-летний серб стал самым возрастным чемпионом в истории турнира – он побил рекорд Федерера на пять лет.
Всего для Джоковича это пятый титул в сезоне – он сравнялся с лидером тура Карлосом Алькарасом. Серб 11-й раз в карьере взял минимум пять трофеев за год.
Джокович выиграл 91-й титул в карьере. Больше него трофеев только у Рафаэля Надаля (92), Ивана Лендла (94), Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).
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