Джокович сравнялся с рекордом по титулам на итоговом и стал самым возрастным чемпионом, побив рекорд на 5 лет

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Иван Лендл Джимми Коннорс ATP Finals Каспер Рууд Карлос Алькарас Теннис

Восьмая ракетка мира Новак Джокович в финале итогового турнира ATP победил Каспера Рууд – 7:5, 6:3.

Серб шестой раз победил на итоговом и сравнялся с рекордсменом по титулам Роджером Федерером.

Кроме того, 35-летний серб стал самым возрастным чемпионом в истории турнира – он побил рекорд Федерера на пять лет.

Всего для Джоковича это пятый титул в сезоне – он сравнялся с лидером тура Карлосом Алькарасом. Серб 11-й раз в карьере взял минимум пять трофеев за год.

Джокович выиграл 91-й титул в карьере. Больше него трофеев только у Рафаэля Надаля (92), Ивана Лендла (94), Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

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