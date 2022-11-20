Джокович сравнялся с рекордом по титулам на итоговом и стал самым возрастным чемпионом, побив рекорд на 5 лет

Восьмая ракетка мира в финале итогового турнира победил – 7:5, 6:3.

Серб шестой раз победил на итоговом и сравнялся с рекордсменом по титулам Роджером Федерером.

Кроме того, 35-летний серб стал самым возрастным чемпионом в истории турнира – он побил рекорд Федерера на пять лет.

Всего для Джоковича это пятый титул в сезоне – он сравнялся с лидером тура . Серб 11-й раз в карьере взял минимум пять трофеев за год.

Джокович выиграл 91-й титул в карьере. Больше него трофеев только у (92), (94), (103) и (109).

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