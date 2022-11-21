Джокович стал первым теннисистом, выигравшим итоговый в трех десятилетиях

Новак Джокович обыграл Каспера Рууда в финале итогового турнира – 7:5, 6:3. Серб шестой раз победил на ATP Finals и сравнялся с рекордсменом по титулам Роджером Федерером.

Благодаря этой победе он стал первым теннисистом, выигравшим итоговый в трех десятилетиях.

2000-е (2008);

2010-е (2012, 2013, 2014, 2015);

2020-е (2022).

Джокович дрожащими от утомления руками взял итоговый турнир – и поставил три рекорда

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