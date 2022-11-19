Циципас в ответ на то, что не участвует в Кубке Дэвиса: «На следующей неделе сыграю «Челленджер» во Франции»
Третья ракетка мира Стефанос Циципас оценил свои результаты в прошедшем сезоне после вылета с итогового турнира ATP.
– Вероятно, это ваш последний турнир в этом сезоне, потому что на следующей неделе вы не играете Кубок Дэвиса.
– На следующей неделе сыграю «Челленджер» во Франции.
– Как вы оцениваете достижения в этом сезоне? Чего намерены добиться в 2023 году?
– Я даже не знаю, что будет с моим рейтингом. Я ставил цель закончить сезон в топ-3. Я не знаю, останусь там или нет.
– Мы вам скажем.
– Я поставил эту цель в начале года, но все равно не был до конца уверен, что получится, из-за травмы, которую получил в конце прошлого года.
Но после нескольких хороших результатов в начале года я подумал, что, возможно, в этом году мне это действительно удастся, и я вернусь в топ-3.
Не знаю, поднимется ли мой преследователь в топ-3, но у него больше побед, чем у меня.
– Каспер может вас обойти (для этого Рууд должен выйти в финал итогового турнира – Sports.ru). Вы можете закончить год четвертым.
– Близко. Хорошая реакция. Я прошел долгий путь, чтобы стать №4.
Моя цель на предсезонку – постабильнее принимать, потому что если я улучшу этот аспект игры, то смогу доставлять соперникам больше проблем.
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