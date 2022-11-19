Циципас в ответ на то, что не участвует в Кубке Дэвиса: «На следующей неделе сыграю «Челленджер» во Франции»

Третья ракетка мира оценил свои результаты в прошедшем сезоне после вылета с итогового турнира .

– Вероятно, это ваш последний турнир в этом сезоне, потому что на следующей неделе вы не играете .

– На следующей неделе сыграю «Челленджер» во Франции.

– Как вы оцениваете достижения в этом сезоне? Чего намерены добиться в 2023 году?

– Я даже не знаю, что будет с моим рейтингом. Я ставил цель закончить сезон в топ-3. Я не знаю, останусь там или нет.

– Мы вам скажем.

– Я поставил эту цель в начале года, но все равно не был до конца уверен, что получится, из-за травмы, которую получил в конце прошлого года.

Но после нескольких хороших результатов в начале года я подумал, что, возможно, в этом году мне это действительно удастся, и я вернусь в топ-3.

Не знаю, поднимется ли мой преследователь в топ-3, но у него больше побед, чем у меня.

– Каспер может вас обойти (для этого Рууд должен выйти в финал итогового турнира – Sports.ru). Вы можете закончить год четвертым.

– Близко. Хорошая реакция. Я прошел долгий путь, чтобы стать №4.

Моя цель на предсезонку – постабильнее принимать, потому что если я улучшу этот аспект игры, то смогу доставлять соперникам больше проблем.

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