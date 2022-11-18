Руне о том, расстроен ли он, что не сыграл на молодежном итоговом: «Нет. Я буду на основном итоговом следующие 15-20 лет»

Хольгер Руне высказался о пропуске молодежного итогового турнира. 19-летний датчанин отобрался на соревнования в Милане, но не сыграл там, потому что поехал первым запасным на основной итоговый в Турине.

В твиттере у него спросили, расстроен ли он, что не сыграл на молодежном итоговом.

«Нет. Я играл там в прошлом году, и мне очень понравилось. Но мне хорошо в Турине, потому что именно здесь я буду выступать следующие 15-20 лет», – написал Руне.

Руне – новая звезда тенниса и очень сложный персонаж. Он много скандалит, но, видимо, будет рулить туром вместе с Алькарасом

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