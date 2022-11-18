Хольгер Руне: «Моя цель – стать первой ракеткой мира. И почему бы не в следующем году?»

10-я ракетка мира рассказал о своих целях.

«Это моя цель – стать первой ракеткой мира. И почему бы не в следующем году? Посмотрим.

Я работаю каждый день, на каждом турнире стараюсь стать лучше. По ходу сезона я улучшал маленькие детали, и в конце года все сложилось суперхорошо, и я очень этим доволен».

Руне – новая звезда тенниса и очень сложный персонаж. Он много скандалит, но, видимо, будет рулить туром вместе с Алькарасом

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