Хольгер Руне: «Моя цель – стать первой ракеткой мира. И почему бы не в следующем году?»
10-я ракетка мира Хольгер Руне рассказал о своих целях.
«Это моя цель – стать первой ракеткой мира. И почему бы не в следующем году? Посмотрим.
Я работаю каждый день, на каждом турнире стараюсь стать лучше. По ходу сезона я улучшал маленькие детали, и в конце года все сложилось суперхорошо, и я очень этим доволен».
Руне – новая звезда тенниса и очень сложный персонаж. Он много скандалит, но, видимо, будет рулить туром вместе с Алькарасом
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