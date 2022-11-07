Руне о главном достижении на «Мастерсе» в Париже: «Победа над Джоковичем в финале»

Чемпион «Мастерса» в Париже Хольгер Руне рассказал, что считает главным достижением недели. В финале 19-летний датчанин победил Новака Джоковича – 3:6, 6:3, 7:5. Это первый титул Руне на «Мастерсе». По итогам недели он дебютировал в топ-10.

Также Руне стал первым игроком в истории, который за пределами итогового турнира ATP, обыграл пять человек из десятки по ходу одного турнира.

«Для меня особняком стоит победа над Новаком (улыбается). Как я уже говорил, то, что я смог обыграть его в финале, – лучшее событие недели.

Конечно, я стараюсь не торопить события. Для меня было так же важно победить Феликса, Алькараса и других ребят. Но тем не менее, выиграть у одного из лучших теннисистов в истории – невероятно, тем более когда это происходит в финале. Так что этот финал для меня самое яркое событие».

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