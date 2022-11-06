Руне о победе в Париже: «Как будто исполнилась маленькая мечта – хотя у меня есть и более крупные мечты»

Хольгер Руне ответил на вопрос осознает ли он, чего добился на этой неделе в Париже. Он прошел пять игроков топ-10, выиграл первый «Мастерс» в карьере и обеспечил себе дебют в топ-10. В финале он обыграл со счетом 3:6, 6:3, 7:5.

«Теперь я все осознаю. Сразу после матча – не особо. После матча у меня было очень много эмоций. Наверное, одни из лучших ощущений в жизни, в карьере. Как будто исполнилась маленькая мечта – хотя у меня есть и более крупные мечты.

Очень хорошо, что я сделал такой шаг и могут проводить такие матчи против одного из величайших в истории. Выиграв последний гейм, я испытал самое большое облегчение в жизни. Я испытывал очень серьезное напряжение и очень рад, что все преодолел.

Перед каждый матчем я верю, что могу победить – с кем бы ни играл. Конечно, я понимал, что сегодня потребуется особое усилие, потому что это финал. Если не ошибаюсь, Новак провел больше ста финалов в карьере. Он намного опытнее меня.

Но я старался использовать свою молодую мощь, силу воли и делать все, чтобы на него надавить. В важные моменты я играл здорово, и это все решило. С ним было очень тяжело. Это был, наверное, один из самых сложных матчей в моей жизни».

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