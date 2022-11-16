Джокович о том, повлияла ли на него отмена австралийского бана: «Я точно вздохнул с облегчением. Хочется верить, что да, почему нет?»

Новак Джокович прокомментировал то, что ему, вероятно, отменят запрет на въезд в Австралию. У него спросили, как на него повлияли новости из Австралии в контексте уверенной победы над Андреем Рублевым на итоговом турнире.

– Да, конечно, я был очень рад этим новостям вчера. Я точно вздохнул с облегчением, особенно зная, через что я и мои близкие люди прошли в этом году в Австралии и после того, как все случилось. Для меня нет новости лучше, даже во время итогового.

Повлияло ли это на мою игру сегодня? Хочется верить, что да, почему нет? Не думаю, что это слишком сильно мне помогло, потому что я и так знаю, что нужно делать для правильной подготовки к каждому матчу.

Появилось больше ясности по поводу того, как нужно проводить предсезонную подготовку – теперь я знаю, что начну год в Австралии. И, конечно, это сняло часть давления с меня и моей команды. Просто знать, что нас ждет впереди, – уже замечательно.

Australian Open – мой самый успешный турнир «Большого шлема». Оттуда у меня остались одни из самых лучших воспоминаний. Конечно, я хочу туда вернуться, хочу играть в теннис – делать то, что у меня получается лучше всего. Также я надеюсь отлично провести австралийское лето.

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