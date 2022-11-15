Джокович получит визу в Австралию (Guardian)

21-кратный чемпион «Больших шлемов» получит визу в Австралию и сможет участвовать в , сообщает Guardian.

По данным издания, министр иммиграции Эндрю Джайлс отменит трехлетний запрет на въезд в страну. Чтобы это сделать, министр должен быть уверен, что существуют веские обстоятельства, позволяющие вернуться человеку с аннулированной визой.

Напомним, Джокович автоматически получил запрет на въезд после того, как была аннулирована его виза. Прошлое правительство официально признало его угрозой общественной безопасности, потому что он может спровоцировать антипрививочные настроения.

Джокович – антиваксер? Он говорит, что нет, но из-за нежелания прививаться пропустил второй «Шлем»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе