Барти о поражении от Касаткиной на «Уимблдоне»-2018: «Мне было отвратительно не только то, что я проиграла и мне сорвало крышу, но и то, что я потеряла достоинство»

Экс-первая ракетка мира в мемуарах вспомнила, как поражение от на -2018 заставило ее изменить отношение к теннису. В том матче она кричала на свою команду, сидевшую в ложе.

«Этот кризис [уверенности в себе] заваривался уже несколько месяцев, но оставался невидимым для всех, кроме моего ближнего круга. Но теперь он выплеснулся в очень публичную обстановку британского травяного сезона.

Проблема в том, что мой хороший уровень прекрасен, но плохой – ужасен. Когда я выигрываю, все шикарно, но если тактика не работает, мне не хватает зрелости, чтобы решить проблемы.

Я 22-летняя профессиональная спортсменка с отличной подготовкой, но в тот момент я выбрала публичную истерику.

После этого мне было отвратительно не только то, что я проиграла и мне сорвало крышу, но и то, что я потеряла достоинство. Я оттолкнула ближайших соратников и плакала, пока не заснула. Мне было неловко и стыдно», – написала трехкратная чемпионка «Больших шлемов».

Автобиография Барти выйдет в январе.

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