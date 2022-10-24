Джокович об участии в Australian Open: «Надеюсь получить ответ в ближайшие несколько недель»

Новак Джокович ответил на вопрос, сможет ли сыграть на Australian Open. В этом году его депортировали из Австралии, что привело к запрету на въезд в страну на три года.

«Есть некоторые положительные, но неофициальные признаки. Мы общаемся через моих адвокатов в Австралии. Они общаются с властями, которые занимаются моим делом. Я надеюсь получить ответ в ближайшие несколько недель – любой ответ, чтобы у меня было достаточно времени для подготовки к началу сезона, если оно состоится в Австралии.

Я действительно хочу туда поехать и не вспоминаю то, что было в начале года. Я просто хочу играть в теннис, это то, что я делаю лучше всего. Австралия всегда была местом, где я показывал свой лучший теннис, результаты говорят сами за себя. Поэтому у меня всегда есть сверхмотивация там выступать. В этот раз желания даже больше, чем обычно.

Надеюсь на положительный ответ».

Джоковичу запретили возвращаться в Австралию – но потом к власти пришли фанаты тенниса. Сможет ли он сыграть на Australian Open?

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