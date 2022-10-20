Тренер Джоковича об Australian Open: «Поскольку его мнение насчет вакцинации не поменялось, остается ждать, что решат австралийцы»

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Тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич высказался о его недавних результатах и планах на предстоящие турниры. 

О победе в Тель-Авиве и Астане

«Он играл блестяще, особенно в Астане. Он как будто не делал перерыв и не пропускал турниры после «Уимблдона».

О 90 титулах Джоковича и рекорде Джимми Коннорса, у которого 109

«Новака интересует все, что связано с рекордами. Остается вопрос, сколько он будет играть, но в данный момент я уверен, что он мог бы претендовать и на этот рекорд.

Он всегда был в хорошей физической форме, с этим никогда не было проблем, и если все останется по-прежнему, я убежден, что еще три года он сможет оставаться в топе или неподалеку и бороться за все титулы».

О планах на конец сезона

«Понятно, что он будет играть [на итоговом] в Турине, но остается вопрос, поедет ли он до этого в Париж».

О возможном выступлении на Australian Open

«Поскольку его мнение насчет вакцинации не поменялось, остается ждать, что решат австралийцы».

Джоковичу запретили возвращаться в Австралию – но потом к власти пришли фанаты тенниса. Сможет ли он сыграть на Australian Open?

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