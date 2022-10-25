Джокович о последствиях депортации из Австралии: «Многие маски были сброшены. Было интересно понаблюдать, как некоторые люди себя вели»

рассказал, чем его научила история с депортацией из Австралии.

«Я всегда стараюсь извлечь позитив из любого опыта – такой у меня подход к жизни. Я знаю, что все случившееся в Австралии и после – то неприятное отношение некоторых людей, с которым я никогда раньше не сталкивался, – помогло мне извлечь очень ценные уроки.

Многие маски были сброшены. Было интересно понаблюдать за тем, как некоторые люди вели себя по отношению ко мне в этом году. А я продолжаю двигаться вперед, мотивированный и вдохновленный.

Я люблю теннис, люблю выкладываться на каждой тренировке, потому что каждый день – это что-то новое, всегда возникают какие-то новые эмоции, что-то неизвестное. Приходят молодые парни, они голодны до успеха, и это тоже добавляет мне мотивации».

Джоковичу запретили возвращаться в Австралию – но потом к власти пришли фанаты тенниса. Сможет ли он сыграть на Australian Open?

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