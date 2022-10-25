Джокович о последствиях депортации из Австралии: «Многие маски были сброшены. Было интересно понаблюдать, как некоторые люди себя вели»
Новак Джокович рассказал, чем его научила история с депортацией из Австралии.
«Я всегда стараюсь извлечь позитив из любого опыта – такой у меня подход к жизни. Я знаю, что все случившееся в Австралии и после – то неприятное отношение некоторых людей, с которым я никогда раньше не сталкивался, – помогло мне извлечь очень ценные уроки.
Многие маски были сброшены. Было интересно понаблюдать за тем, как некоторые люди вели себя по отношению ко мне в этом году. А я продолжаю двигаться вперед, мотивированный и вдохновленный.
Я люблю теннис, люблю выкладываться на каждой тренировке, потому что каждый день – это что-то новое, всегда возникают какие-то новые эмоции, что-то неизвестное. Приходят молодые парни, они голодны до успеха, и это тоже добавляет мне мотивации».
Джоковичу запретили возвращаться в Австралию – но потом к власти пришли фанаты тенниса. Сможет ли он сыграть на Australian Open?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии