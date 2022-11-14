Рублев о том, как не расклеился после упущенных сетболов: «Я думал, что не может повториться сценарий четвертьфинала US Open-2020»

Андрей Рублев прокомментировал победу над Даниилом Медведевым на старте итогового турнира. Рублев победил 6:7(7), 6:3, 7:6(7) и стал лидером Красной группы. В первой партии он не смог реализовать семь сетболов.

«После первого сета я вспоминал US Open, потому что, когда мы играли в четвертьфинале в 2020 году, на тай-брейке я вел 5:1 – почти как сегодня 6:2. И когда я проиграл тот сет, я больше не мог играть, поэтому думал, что это не может повториться, и я должен что-то изменить. Я должен был продолжать играть, потому что даже выиграв один сет и проиграв в трех, это все равно было бы хорошо, потому что это групповая стадия. Нужно бороться за каждый розыгрыш, каждый гейм, и мне удалось победить.

Решающий тай-брейк и некоторые розыгрыши оттуда были сумасшедшими. В последнем розыгрыше мы нанесли, наверное, 30 ударов. У меня уже начинались судороги, но я думал: «Еще, еще, продолжай играть. Наверняка он думает то же самое, поэтому просто играй, если хочешь победить». В конце концов, у меня получилось».

Рублев и Медведев выдали суперматч на итоговом: Даниил спас партию с 7 сетболов, Андрей ругался, но дожал

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