Рублев второй раз подряд обыграл Медведева и одержал 50-ю победу в сезоне

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев обыграл Даниила Медведева в первом туре группового этапа итогового турнира ATP – 6:7(7), 6:3, 7:6(7). Он одержал 50-ю победу в сезоне.

Рублев второй раз подряд победил Медведева, хотя до прошлого матча не взял ни сета в пяти предыдущих очных встречах.

Это третья победа россиянина на ATP Finals. В этом году он третий раз выступает на итоговом.

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