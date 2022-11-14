Рублев об ошибках судей в матче с Медведевым: «Два ###### очка на ###### тай-брейке»

Андрей Рублев ругался на линейных, проиграв первый сет в матче с Даниилом Медведевым на итоговом турнире – 6:7(7). Они дважды ошиблись не в его пользу на тай-брейке.

Первый раз при 4:1, когда Рублев после обмена ударов попал в заднюю линию, Медведев ответил коротко, но судьи крикнули «аут». В итоге очко переигрывали, и Медведев его выиграл.

Второй раз при 7:8, когда Рублев подал в линию, Медведев не принял, но судьи увидели аут. Очко также переигрывали, и его вместе с партией выиграл Медведев.

После завершения сета россиянин сказал судье на вышке Мохаммеду Лайани: «Два очка. Два ###### очка на ###### тай-брейке. Два очка. Два очка (кидает мяч в холодильник)».

Откуда взялся русский мат? Что именно считают матом наука и закон? Почему не все ругательства в медиа или на стадионе – нарушение?

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