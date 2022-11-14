Рафаэль Надаль: «Каждый раз, когда я возвращался после травмы, я не начинал сразу играть с топами. Обычно стараюсь возвращаться на более мелких турнирах»

Рафаэль Надаль рассказал, чего ему не хватило в игре с Тэйлором Фрицем на итоговом турнире. Испанец уступил со счетом 6:7(3), 1:6.

«Времени. В теннисе и спорте в целом это очень важная вещь. У меня было меньше времени, чем у него, чтобы делать с мячом то, что я хочу. Все происходило очень быстро. Обычно в таких случаях ты находишься в состоянии стресса, нехватки времени. В большинстве случаев я оборонялся, а он атаковал.

Мне было трудно этого избежать, потому что нужно быть быстрее в ногах, быстрее думать. Чтобы преодолеть это, нужно не только много работать, но и выигрывать матчи.

Каждый раз, когда я возвращался после травмы, я не начинал сразу играть с топами. Вот, что происходит, когда возвращаешься на «Мастерсе» и итоговом турнире. Обычно после травмы или паузы ты выигрываешь какие-то матчи и постепенно поднимаешь уровень игры. Победы очень нужны, когда ты какое-то время не играешь в туре.

Обычно я стараюсь возвращаться на более мелких турнирах. На них не приходится играть на максимуме, чтобы выиграть пару матчей. Сделав это, ты уже лучше готов ко встрече с топ-игроками, верно?

Но это неважно. Можно найти разные объяснения тому, что произошло. Надо отметить, что Фриц сыграл очень хорошо. Я не смог справиться с его мощью. На этом покрытии нужно играть очень хорошо. Нет времени думать о тактике, потому что нет никакой тактики, когда отыгрываешься. Нет времени. Все происходит очень быстро.

С таким подающим, как Фриц, все время находишься под давлением, верно? Когда кто-то подает так здорово, на приеме он вгрызается в каждый удар. Просто он сыграл хорошо, а я – недостаточно».

Надалю плохо на итоговом турнире: он много жаловался на неудобное покрытие и снимался с него восемь раз

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