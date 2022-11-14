Надаль впервые с 2009-го проиграл три матча подряд

Вторая ракетка мира в первом матче итогового турнира проиграл – 6:7(3), 1:6.

Для испанца это третье поражение подряд – ранее он уступил в четвертом круге и в первом матче «Мастерса» в Париже.

Последний раз Надаль проигрывал три матча подряд в 2009-м. Тогда серия поражений составила четыре матча: полуфинал «Мастерса» в Париже и все три встречи на групповом этапе итогового турнира.

Надалю плохо на итоговом турнире: он много жаловался на неудобное покрытие и снимался с него восемь раз

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