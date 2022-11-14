Надаль впервые с 2009-го проиграл три матча подряд
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в первом матче итогового турнира ATP проиграл Тэйлору Фрицу – 6:7(3), 1:6.
Для испанца это третье поражение подряд – ранее он уступил в четвертом круге US Open и в первом матче «Мастерса» в Париже.
Последний раз Надаль проигрывал три матча подряд в 2009-м. Тогда серия поражений составила четыре матча: полуфинал «Мастерса» в Париже и все три встречи на групповом этапе итогового турнира.
Надалю плохо на итоговом турнире: он много жаловался на неудобное покрытие и снимался с него восемь раз
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