Надаль о поражении от Фрица: «Конечно, я не в восторге от такого начала. Первый матч для меня был очень важен»

Рафаэль Надаль прокомментировал поражение на групповом этапе итогового турнира. В первом туре он уступил Тэйлору Фрицу (6:7(3), 1:6).

Для испанца это третье поражение подряд – ранее он уступил в четвертом круге US Open и в первом матче «Мастерса» в Париже.

– Думаю, я провел достойный первый сет. Тэйлор сыграл невероятно, он молодец.

Я очень расстроен вторым брейком [во втором сете]. Первый еще ладно, бывает, но не второй.

Мне нужно больше матчей, чтобы играть на таком уровне, даже если на тренировках все получается лучше, чем на соревнованиях. Это нормально.

В конце концов, это не лучшее место и не лучшая часть сезона, чтобы возвращаться после двухмесячной паузы, потому что нет времени набраться уверенности. Ты сразу получаешь сильного соперника на таком покрытии, где мелкие детали имеют большое значение. И они скорее играют на руку тому, кто более уверен в себе.

В последних двух матчах уверенности не хватало. Остается только принять это и продолжать работать, это единственный способ. Я знаю, что хорошо тренируюсь и делаю это с правильным настроем. Но в матчах нет прогресса, это факт.

На этом турнире у меня еще остаются шансы. Но, конечно, я не в восторге от такого начала. Первый матч для меня был очень важен.

– Как вы думаете, по сравнению с Парижем здесь вам все еще не хватает ритма? Что вы улучшили за последние две недели?

– Похоже, что немного (улыбается).

Не знаю, в каждом сете на тренировке я был достаточно конкурентоспособен. Но как я уже сказал, турниры – это отдельная история. В большинстве случаев, когда ты встречаешься с топами, все решается в мелких деталях.

Он играл агрессивно, подавал мощно, забивая каждый мяч. Было непросто на протяжении всего матча. У меня было пару легких мячей, но я их не ожидал, потому что остальные удары были очень мощными.

Тэйлор – молодец. В конце концов, нужно отдать ему должное. Как я уже говорил, учитывая последние пять месяцев, со мной происходят нормальные вещи. Но это не значит, что я расстроен и больше не верю в свои силы. Я буду продолжать пытаться.

Надалю плохо на итоговом турнире: он много жаловался на неудобное покрытие и снимался с него восемь раз

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