Фриц после победы над Надалем: «Корт в Турине определенно быстрый. Тут я могу полагаться на бэкхенд и играть глубоким кроссом под форхенд Рафы»

Тэйлор Фриц отметил роль покрытия в победе над Рафаэлем Надалем на итоговом турнире. Американец победил 7:6(3), 6:1 в первом туре группового этапа.

«Корт в Турине определенно быстрый. Если говорить обо мне, то это хорошо для моей подачи и удара слева. Разная скорость где-то помогает, а где-то мешает моему теннису. На более медленном корте у меня появляется больше времени, чтобы подготовить удар справа.

На этом корте я могу полагаться на бэкхенд и играть глубоким кроссом под форхенд Рафы. Так ему сложнее входить в корт и забивать. На медленном корте это не работает, потому что у него появляется время, чтобы комфортно атаковать с форхенда. Так что в этом плане покрытие мне очень помогает».

Надалю плохо на итоговом турнире: он много жаловался на неудобное покрытие и снимался с него восемь раз

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