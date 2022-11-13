Надаль о проблемах по ходу сезона: «В конечном итоге остаются только результаты, а в 2022-м я достиг большего, чем вообще мог мечтать»
22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль подвел итоги сезона. Он выиграл четыре титула, в том числе Australian Open и «Ролан Гаррос» и вернулся в топ-2 рейтинга.
«Этот год – просто мечта в плане результатов. Я вернулся через пять месяцев после прошлогодней травмы, поэтому этот сезон незабываемый. В конечном итоге остаются только результаты, а в 2022-м я достиг большего, чем вообще мог мечтать».
Сегодня испанец начнется борьбу на итоговом турнире, который ни разу не выигрывал.
«Не знаю, подходящее ли сейчас время – всегда подходящее время для победы. Мне это не удалось за такую долгую карьеру. Посмотрим.
На турнире восемь лучших игроков мира. Все матчи сложные. Здесь нет права на ошибку. Я должен сразу играть на самом высоком уровне, так что посмотрим. Матч против каждого соперника – это серьезный вызов. Если не показываешь максимум, то шансы практически равны нулю».
Первый матч группового этапа испанец проведет против Тэйлора Фрица.
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