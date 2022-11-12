Надаль об итоговом турнире: «Если бы думал, что у меня нет шансов на что-то важное, я бы сюда не приехал»

рассказал, считает ли возможной победу на итоговом турнире ATP.

«Я не буду шутить – если бы я думал, что у меня нет шансов на что-то важное, я бы сюда не приехал.

Последние месяцы я очень мало играл, но мне кажется, что у меня есть шансы. Даже с учетом всего плохого, что случилось после , – сказал Надаль.

На «Уимблдоне» испанец порвал мышцы живота. После этого он провел всего три турнира.

Медведев и Рублев в группе смерти с вечным Джоковичем. Чего ждать от Надаля? Готовимся к итоговому турниру ATP

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