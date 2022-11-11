Надаль о том, что никогда не выигрывал итоговый: «Я был недостаточно хорош, чтобы это сделать»

Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от выступления на итоговом турнире ATP. Двукратный финалист попал в Зеленую группу вместе с Каспером Руудом, Феликсом Оже-Альяссимом и Тэйлором Фрицем.

«Мне нравится проводить время в туре, а в последние несколько месяцев мне не удавалось делать это часто. Я счастлив быть здесь, играть последний турнир в сезоне вместе с другими игроками топ-8. Мне нужно больше тренироваться и улучшать свою игру, но я в любом случае счастлив. Я постараюсь показать все, на что способен, и достичь своих целей.

Конечно, это будет нелегко, но я надеюсь, что смогу дать себе шанс. Мне нужно просто тренироваться на максимуме своих возможностей, сохранять правильный настрой и готовиться к началу турнира в воскресенье.

Я выкладываюсь на 100% в каждом турнире. Это правда. Неважно, побеждал я в нем или нет. Когда я участвую в турнире, то хочу победить и буду стараться изо всех, чтобы достичь этой цели. Здесь у меня не получалось выиграть титул, я был недостаточно хорош, чтобы это сделать. Но я просто принял это и счастлив получить еще один шанс в 36 лет. Много лет назад я не мог представить, что это вообще будет возможно».

Медведев и Рублев в группе смерти с вечным Джоковичем. Чего ждать от Надаля? Готовимся к итоговому турниру ATP

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