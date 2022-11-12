Надаль, чуть не попав мячом в Оже-Альяссима на тренировке: «Почти убрал одного соперника»
Рафаэль Надаль и Феликс Оже-Альяссим провели совместную тренировку перед итоговым турниром ATP в Турине.
По ходу занятия испанец выполнил подачу в корпус и чуть не попал мячом в Оже-Альяссима.
После этого Надаль пошутил: «Почти убрал одного соперника».
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