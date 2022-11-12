Фриц о целях на итоговый: «Выиграть»

Теги ATP ATP Finals Тэйлор Фриц Теннис

Американец Тэйлор Фриц рассказал о целях на итоговый турнир ATP. В этом году Фриц впервые попал на итоговый – после того, как первая ракетка мира Карлос Алькарас снялся из-за травмы мышц живота.

«Выиграть! Думаю, все участники итогового стали теми, кем стали, потому что верят в свою победу на любом турнире. Конечно, я хочу хорошо выступить. Но как и все остальные, я приехал выиграть турнир».

Медведев и Рублев в группе смерти с вечным Джоковичем. Чего ждать от Надаля? Готовимся к итоговому турниру ATP

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Тэйлор Фриц
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Тэйлор Фриц

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