Фриц о целях на итоговый: «Выиграть»

Американец Тэйлор Фриц рассказал о целях на итоговый турнир ATP. В этом году Фриц впервые попал на итоговый – после того, как первая ракетка мира снялся из-за травмы мышц живота.

«Выиграть! Думаю, все участники итогового стали теми, кем стали, потому что верят в свою победу на любом турнире. Конечно, я хочу хорошо выступить. Но как и все остальные, я приехал выиграть турнир».

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