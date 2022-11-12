Джокович о матче с Циципасом, которого победил 8 раз подряд: «Мы с ним встречались на двух моих последних турнирах, и оба матча были упорными»

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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович прокомментировал матч со Стефаносом Циципасом на старте группового этапа итогового турнира ATP.

«Мы с ним встречались на двух моих последних турнирах – в финале в Астане и в полуфинале в Париже. Оба матча были довольно упорными – особенно в Париже. И я знаю, что ожидаю тяжелого матча и здесь, в этом нет никаких сомнений».

В Астане Джокович победил 6:3, 6:4, а в Париже – 6:2, 3:6, 7:6(4). В целом он выиграл у грека уже восемь матчей подряд.

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