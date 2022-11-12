Оже-Альяссим об итоговом турнире: «Тут все особенное. У тебя личная раздевалка с портретом на двери»

Теги ATP ATP Finals Феликс Оже-Альяссим Теннис

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал то, что впервые сыграет на итоговом турнире ATP.

«Тут все особенное. У тебя личная раздевалка с портретом на двери. Я помню, как раньше смотрел закулисные видео и думал, как же круто иметь личную раздевалку. И вот он я. Когда я приехал, то первым делом пошел туда.

Я помню, как будучи подростком, впервые смотрел итоговый. Помню, как меня это вдохновило, и я чувствовал, как здорово было поучаствовать. Теперь я здесь, прошел полный круг. Это здорово, и я надеюсь, что это не последний раз».

Медведев и Рублев в группе смерти с вечным Джоковичем. Чего ждать от Надаля? Готовимся к итоговому турниру ATP

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