Оже-Альяссим об итоговом турнире: «Тут все особенное. У тебя личная раздевалка с портретом на двери»
Феликс Оже-Альяссим прокомментировал то, что впервые сыграет на итоговом турнире ATP.
«Тут все особенное. У тебя личная раздевалка с портретом на двери. Я помню, как раньше смотрел закулисные видео и думал, как же круто иметь личную раздевалку. И вот он я. Когда я приехал, то первым делом пошел туда.
Я помню, как будучи подростком, впервые смотрел итоговый. Помню, как меня это вдохновило, и я чувствовал, как здорово было поучаствовать. Теперь я здесь, прошел полный круг. Это здорово, и я надеюсь, что это не последний раз».
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