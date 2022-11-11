Отец Джоковича о недопуске в США: «Новак просто показал всем, что он лучший на «Уимблдоне», поэтому ему запретили поехать на US Open»

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Срджан Джокович прокомментировал то, что его сына не пустили на Australian Open и US Open. Серб не привит от коронавируса и поэтому ему не разрешили въехать в Австралию и США.

«Для меня загадка, почему ему не дали сыграть в Мельбурне и Нью-Йорке, но разрешили сделать это в Лондоне. Я не понимаю.

Наверное, Новак просто показал всем, что он лучший на «Уимблдоне», поэтому ему запретили поехать в Нью-Йорк», – цитирует Джоковича-старшего We Love Tennis со ссылкой на эфир сербского телеканала К1.

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