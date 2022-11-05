Джокович по рейтингу прошел на итоговый, пропустив половину крупнейших турниров сезона

поднялся в топ-8 гонки на итоговый турнир .

Сейчас он занимает восьмое место, а если выиграет «Мастерс» в Париже, то обойдет и станет седьмым.

В этом сезоне Джокович пропустил шесть из 12 крупнейших турниров – четырех «Больших шлемов» и восьми «Мастерсов» (шанхайский был отменен).

Он не сыграл , «Мастерсы» в Индиан-Уэллс, Майами, Монреале, Цинциннати и , а также не заработал очки за победу на .

Напомним, Джокович квалифицировался на турнир ранее, так как выиграл в этом году «Большой шлем» и обеспечил себе место в топ-20 гонки.

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